Литва настаивает на увеличении численности войск НАТО

Литва выступила за укрепление военного сотрудничества с США и настаивает на увеличении численности войск НАТО, мотивируя необходимостью «сдерживания» России у Балтийского моря. Сама страна также намерена выделять больше денег на вооружение и обороноспособность.

«Литва твердо привержена направлять 2 или более процентов ВВП страны на безопасность и оборону. Увеличение оборонных расходов также открывает новые возможности для практического сотрудничества с США», — заявила премьер страны Ингрида Шимоните.

Сейм Литвы уже проголосовал за резолюцию, которая обязывает «закрепить стратегическое партнерство с США в оборонной сфере» и призывает добиваться постоянного присутствия ВС США на территории этой страны, передают «Известия».

И это при том, что в рамках операции «Атлантическая решимость» в Литву осенью 2019 года уже прибыл американский батальон из числа более чем пяти сотен военнослужащих. Вместе с ними была переброшена и военная техника - 30 танков Abrams, 25 боевых машин пехоты Bradley и 70 колесных ТС.

Но Вильнюсу этого мало. Он добивается большего количества войск и уже начал готовиться к приему иностранных военнослужащих.

Недавно, в январе сего года, Минобороны Литвы подписало соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП) с компаниями UAB Salvinta и UAB Partneryystes projektai keturi. Оно предполагает, что они возведут для оборонного ведомства три новых военных городка. На работы по контракту выделено порядка 168 миллионов евро. Они должны финишировать уже в 2023 году.

Военные городки рассчитаны на прием порядка 3 тысяч иностранных солдат. Они раскинутся в Шяуляе, Вильнюсском и Шилальском районах Литвы.

Глава Минобороны Арвидас Анушаускас заявил, что военные городки будут оборудованы всем необходимым - кроме казарм появятся столовые, медпункты, ремонтные мастерские и так далее. В общем, заверил он, Вильнюс «создаст лучшие условия для присутствия союзников по НАТО в Литве».

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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