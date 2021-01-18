В Пентагоне раскрыли стратегию войны с Россией на море

США готовы к войне с Россией, уверен обозреватель The National Interest Крис Осборн.

О том, что Пентагон продолжает укреплять свой подводный флот, утверждает американский аналитик, свидетельствуют данные, предоставленные военно-морскими силами страны. В частности, сейчас в США идут работы по созданию подводной лодки «Колумбия», которая может стать на вооружение ВМС в 2028 году.

Командование военно-морских сил США оценивает подводные лодки «Колумбия», как основную ударную силу в возможной войне с Россией, заявляет Крис Осборн. Это подводное судно выполнит свое первое боевое задание в 2030 году. Оно относится к классу стратегических ракетоносцев, и основной его задачей будет защита от ядерной угрозы.





Автор публикации отметил растущий ядерный потенциал России и Китая, что, по его словам, делает ядерную угрозу в будущем еще более реальной, чем сейчас.

На сегодняшний день США используют для защиты от ядерной угрозы подводную лодку «Огайо». Но учитывая ее техническое оснащение, она уже должна быть списана. Эту субмарину американцы разработали почти 40 лет назад, и за годы эксплуатации она устарела.

«Колумбия» будет обладать большей мощностью, но при этом она станет менее заметной для радаров. По словам Криса Осборна, вооружение этой подводной лодки позволит отразить любую атаку страны, которая начнет военные действия против США.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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