В США рассказали о «подводном Чернобыле» России. Издание Popular Mechanics сообщает, что на текущий момент у Москвы имеется не менее 14 разрушающихся ядерных реакторов подлодок. Сейчас они находятся в арктических морях и ждут утилизации.

На это требуются значительные средства. Первой, как отмечает журнал, должна быть утилизирована советская атомная подводная лодка (АПЛ) К-159 проекта 627А «Кит». Только на работы по утилизации ее и еще шести атомных реакторов с других субмарин необходимо 300 миллионов американских долларов.

Кроме этого, как утверждают авторы, работы по поднятию АПЛ невозможны без специального корабля. А работы по его созданию в РФ должны быть завершены только к 2026 году.

«Сейчас, дабы избежать подводного Чернобыля, русские начинают страшную гонку против неумолимо прогрессирующего распада», — резюмировали в Popular Mechanics.

«Лента.ру» напоминает, что в июле 2019 года норвежские СМИ сообщали о повреждении передней части корпуса затонувшей в Норвежском море советской АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник».

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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