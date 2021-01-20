Пентагон изобрел новую концепцию для дестабилизации военного авторитета России

Для дестабилизации военного авторитета России Пентагон изобрел новую концепцию, основанную на перенаправлении атомной энергетики в военную. Дональд Трамп успел подписать указ о разработке ядерных реакторов для ВС и исследования космоса — это значит, что впервые за 50 лет США воспользуются атомной энергией не только в рамках научных исследований. Об этом пишет «РИА Новости».

«Атомная» политика США впервые за полвека будет расширена — и не только ради лучшего освоения космоса. Известно, что в Вооруженных силах США атомными реакторами оснащены подводные лодки и авианосцы — при этом Россия и Франция также используют атомную энергию для некоторых своих авианосцев и ракетных крейсеров. Однако эксперты предполагают, что сценарий активного задействования атомной энергии является приоритетом доктрины «Космических войск» США, которая рассматривает космос как возможное поле боя.

«Министерство обороны разработает и осуществит план демонстрации на военном объекте внутри страны энергетической гибкости и эффективности с точки зрения издержек атомных реакторов малой мощности, а также проведет испытание мобильного реактора малой мощности. Подобные источники энергии незаменимы для исследования дальнего космоса, где невозможно применение солнечной энергии», - указала пресс-служба Белого дома.

Однако в данную формулировку входит обширная амплитуда действий —от снабжения резервных атомных установок для функционирования военных баз, до внедрения мощного ядерного оружия, которое будет атаковать прямо их космоса. Известно, что до настоящего времени ни одной стране мира не удалось создать компактный атомный реактор, который можно было бы использовать в пилотируемых самолетах, на кораблях небольшого водоизмещения или наземных транспортных средствах. Однако не исключено, что Америка все же нашла способ нивелировать проблему радиации, и уже скоро сможет похвастаться новым совершенным вооружением.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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