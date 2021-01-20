Sohu объяснило реакцию России на заявления НАТО о захвате Калининграда

Обозреватели китайского издания Sohu объяснили ироничную реакцию России на заявление НАТО о захвате Калининграда. По их мнению, в Альянсе выбрали не тот город для того, чтобы объявлять о возможности его быстрого захвата.

Ранее американский аналитический центр объявил результаты своего исследования, согласно которому силам НАТО надо две недели для того, чтобы заполучить контроль над Калининградом. Особенно подчеркивалось, что времени много не потребуется, так как территориально этот российский город находится отдельно от основной части страны и граничит сразу с тремя странами, которые входят в Организацию Атлантического договора.

В Китае считают это исследование ни на чем не основанным, так как в последние годы мир наблюдал за тем, как Россия превращает Калининград в неприступную крепость, защищенный со всех сторон бастион. Именно в нем в данный момент находятся все самые передовые российские РЛС и ЗРК, напомнили в Sohu. Так, на боевом дежурстве находятся там ЗРК С-400 и «Искандеры».

А еще в Калининграде базируется РЛС «Воронеж». Она может уловить вражескую активность на расстоянии до шести тысяч километров и, по мнению некоторых специалистов, добивает даже до Африки.

Так что любые попытки НАТО предпринять наступление на Калининград обречены на провал.





Источник: Информационное агентство «Informing»,

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