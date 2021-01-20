Sohu объяснило реакцию России на заявления НАТО о захвате Калининграда

Сегодня, 16:05

Ольга Громова

0

Image 16+
Sohu объяснило реакцию России на заявления НАТО о захвате Калининграда

Обозреватели китайского издания Sohu объяснили ироничную реакцию России на заявление НАТО о захвате Калининграда. По их мнению, в Альянсе выбрали не тот город для того, чтобы объявлять о возможности его быстрого захвата.

Ранее американский аналитический центр объявил результаты своего исследования, согласно которому силам НАТО надо две недели для того, чтобы заполучить контроль над Калининградом. Особенно подчеркивалось, что времени много не потребуется, так как территориально этот российский город находится отдельно от основной части страны и граничит сразу с тремя странами, которые входят в Организацию Атлантического договора.


В Китае считают это исследование ни на чем не основанным, так как в последние годы мир наблюдал за тем, как Россия превращает Калининград в неприступную крепость, защищенный со всех сторон бастион. Именно в нем в данный момент находятся все самые передовые российские РЛС и ЗРК, напомнили в Sohu. Так, на боевом дежурстве находятся там ЗРК С-400 и «Искандеры».

А еще в Калининграде базируется РЛС «Воронеж». Она может уловить вражескую активность на расстоянии до шести тысяч километров и, по мнению некоторых специалистов, добивает даже до Африки.

Так что любые попытки НАТО предпринять наступление на Калининград обречены на провал.


Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В прессе Сербии оценили шансы США вторгнуться в Крым и победить РФ

Сегодня, 10:00

Пентагон изобрел новую концепцию для дестабилизации военного авторитета России

Сегодня, 00:30

В США рассказали о «подводном Чернобыле» России

Вчера, 21:30

В Минобороны Литвы увидели одностороннее укрепление мощи в Калининградской области

Вчера, 15:00

Байден может развязать войну для решения внутренних проблем США

Вчера, 12:40

Литва настаивает на увеличении численности войск НАТО

18-01-2021, 07:40

США перестали считать Россию главной угрозой

17-01-2021, 16:55

На российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии обнаружили шесть неизвестных истребителей

17-01-2021, 14:20

Эстонские офицеры из-за плохих зимних шапок едва не сорвали военные сборы

17-01-2021, 14:10

Sohu: новое российское оружие заставило США усомниться в эффективности своих самолетах

17-01-2021, 12:15

США признали неспособность сил НАТО защитить страны Прибалтики от России

17-01-2021, 10:50

В США рассказали, чем Вашингтон планирует ответить России на «Искандер-М»

17-01-2021, 10:35

В США раскрыли план нападения на Россию в 2020 году

16-01-2021, 23:30

Эксперты из Китая предупредили мир о мрачных последствиях пандемии

15-01-2021, 17:50

В США раскритиковали новое гиперзвуковое оружие России

15-01-2021, 15:00

Трамп готов рассекретить информацию о сбитом над Донбассом Boeing 777

15-01-2021, 10:00

В НАТО обеспокоены усилением присутствия России в Балтии, на Черном море и в Северной Африке

14-01-2021, 23:00

В Пентагоне потеряли все восемь российских субмарин проекта «Варшавянка»

14-01-2021, 20:15

Минобороны Швеции опубликовало ролики о возможной войне с Россией

14-01-2021, 15:35

Россия и НАТО переходят во взаимные лобовые атаки

14-01-2021, 13:05

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров