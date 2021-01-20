Кедми рассказал, как пресечь попытки нападок Запада на Россию раз и навсегда

Военно-политический эксперт из Израиля Яков Кедми рассказал, как Россия может пресечь попытки нападок Запада на нее раз и навсегда.

По его мнению, Москве следует сменить тактику и отказаться от оборонительного общения. Ибо до тех пор, пока страна будет действовать с позиции защиты, ее так и будут «давить».

Находясь в глухой обороне, войну выиграть невозможно, напомнил Кедми. Выигрывают только те, кто атакует. Посему пора приступать к активным действиям, считает он, а на любое действие Запада следует отвечать асимметрично - дабы не повадно было. Безответным, уверен Кедми, ничего оставаться не должно - даже влияние на патриарха Константинопольского Варфоломея, а также поддержка Вашингтоном и Брюсселем блогера Навального.

Он привел примитивный пример, чтобы была понятна суть тактики от обороны к нападениям.

«Они выставили российского дипломата – Москва должна выгнать пять. И сказать, что в следующий раз будет десять. Все. Они должны понимать, что не просто не достигнут цели, а получат неадекватный ответ», - заявил Кедми, выступая в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

Резюмируя, он еще раз напомнил, что «отбиваться и отплевываться» России сейчас явно недостаточно.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529