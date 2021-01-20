Вашингтон готовит беспилотники к войне на Украине и в Молдавии

Сегодня, 22:05

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Вашингтон готовит беспилотники к войне на Украине и в Молдавии

Вашингтон начал активную подготовку своего вооружения, в том числе и разведывательных и боевых беспилотников, к вероятному противостоянию в Молдавии и Украине. Для этого несколько дней назад США осуществило перебазирование в Румынию нескольких единиц ударных дронов, пишет «Новостной фронт».

Согласно информации телеграм-канала «Кремлёвская прачка», Вашингтон не исключает возможности открытого военного противостояния в Приднестровье, для чего начал переброску вооружения в румынские базы. Известно, что авиабаза в городе Кымпия-Турзий уже приняла у себя группу военных, а также ряд беспилотников MQ-9 Reaper ВВС США в начале 2021 года. Не исключено, что впоследствии такие же центры появятся в Украине и Молдавии — в случае открытого конфликта, у США будет возможность мгновенно воспользоваться заранее припасенным вооружением. 

Примечательно, что выбор вооружения в пользу ударных дронов закрепился эффективностью такой техники в ходе карабахского конфликта — ведь не нужно иметь специальных навыков управления дронами, поскольку такая установка фактически самостоятельно осуществляет маневры. Военные эксперты отметили, что успешность дронов не осталась незамеченной и для России, которая, вероятно, уже готовит свой «зеркальный» ответ.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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