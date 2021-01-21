Экс-глава ФРС может привести курс доллара к долгосрочному падению

Экс-глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, претендующая на роль главы министерства финансов США, может привести курс американского доллара к долгосрочному падению. В этом убеждены опрошенные Bloomberg эксперты.

Специалисты допускают, что бюджетные вливания, к которым вознамерились прибегнуть демократы для стимулирования национальной экономики, приведут к ослаблению доллара.

«Позиция Йеллен свидетельствует о том, что правительство США вряд ли будет препятствовать падению курса доллара», — говорит Родриго Кэтрил, специалист из National Australia Bank Ltd.

Хун Го, эксперт Australia & New Zealand Banking Group Ltd., указывает на новости о том, что госпожа Йеллен собирается придерживаться рыночного обмена курса нацвалюты. Стало быть, можно сделать вывод о том, что новое американское правительство ослабление доллара устраивает.

Поделились своим прогнозом с агентством и в Goldman Sachs. Там считают, что низкие номинальные и реальные ставки по кредитам при завышенной оценке доллара, а также стремительное восстановление мировой экономики будут оказывать на американскую валюту сильнейшее давление.

Ранее в прессе появились новости о том, что руководство Евросоюза всерьез вознамерилось бороться с господством доллара. На текущий момент Еврокомиссия разрабатывает соответствующий план. Предполагается, он будет одобрен в ближайшие дни.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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