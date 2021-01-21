Американцы готовят новые провокации против России в русской Арктике

Сегодня, 09:55

Анна Лисова

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Американцы готовят новые провокации против России в русской Арктике

Американцы продолжают свои попытки усилить влияние в Арктике и уже перебросили в Норвегию четыре стратегических бомбардировщика.

Эксперты уверены, что подобные действия США указывают на очередную попытку Вашингтона устроить провокацию для РФ, пишет Аvia.pro.

Так, на территории Норвегии появились сразу четыре B-1B Lancer ВВС США. Их могут использовать в провокациях над Северным морским путем, либо они будут задействованы в совместных операциях с американскими военными кораблями, если те направятся к границам России.

Аналитики отмечают, что переброска авиации США ближе к российской части Арктики не несет никаких положительных моментов для России. Прозвучало несколько версий возможных событий.

Так, авиации США могут поставить задачу в осуществлении полетов в зоне ответственности Северного и Балтийского флотов, чтобы отработать тактику нанесения ударов по главным их объектам.

США также могут планировать развернуть свою базу в Баренцевом море, и проводить регулярно операции в Арктике с союзниками по НАТО, что также не в интересах РФ.

По мнению экспертов, второй вариант развития событий более вероятный, поскольку Вашингтон не раз заявлял, что хочет добиться для американских судов и кораблей стран НАТО свободного судоходства по Северному морском пути.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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