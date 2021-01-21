В США объявили о начале алгоритмической войны

Сегодня, 10:10

Ольга Громова

0

Image 16+
В США объявили о начале алгоритмической войны
Помощник по закупкам ВВС США Уилл Ропер

В Пентагоне считают, что мир начал переходить к войнам на новом поле битвы. И мериться силами на нем будут не солдаты, а алгоритмы, а главным оружием станет искусственный интеллект. А поставлять новые военные технологии будут компьютерные игры.

Помощник по закупкам ВВС США Уилл Ропер в статье для Popular Mechanics заявил, что алгоритмическая война в мире уже идет. Пока ее основным оружием выступают технологические стартапы и высокие коммерческие технологии, произведенные в разных странах.

Ропер акцентировал внимание на том, что многие компьютерные приложения уже давно прибегли к геймификации войн во многих современных игрушках.


«К примеру, уже сейчас ВВС США на одном из воздушных разведчиков U-2 вместо второго пилота используют систему искусственного интеллекта, разработанную для игры в шахматы», - поясняет он.

Алгоритм разведывательных операций U-2 построен по аналогии с тем, что заложен в основу компьютерной игры.

По мнению помощника по закупкам ВВС, перспективным оружием может считаться синтетическая биология и космонавтика.

В заключение Ропер добавил, что победа в рыночной гонке технологий сегодня может расцениваться как обеспечение интерактивной национальной безопасности.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

США: Россия будет уничтожена еще до достижения американских берегов российского «Посейдона»

Сегодня, 12:50

В США объявили о начале алгоритмической войны

Сегодня, 10:10

Американцы готовят новые провокации против России в русской Арктике

Сегодня, 09:55

Вашингтон готовит беспилотники к войне на Украине и в Молдавии

Вчера, 22:05

В США придумали, чем ответить на гиперзвуковую угрозу РФ и Китаю

Вчера, 19:30

Sohu объяснило реакцию России на заявления НАТО о захвате Калининграда

Вчера, 16:05

В прессе Сербии оценили шансы США вторгнуться в Крым и победить РФ

Вчера, 10:00

Пентагон изобрел новую концепцию для дестабилизации военного авторитета России

Вчера, 00:30

В США рассказали о «подводном Чернобыле» России

19-01-2021, 21:30

В Минобороны Литвы увидели одностороннее укрепление мощи в Калининградской области

19-01-2021, 15:00

Байден может развязать войну для решения внутренних проблем США

19-01-2021, 12:40

Литва настаивает на увеличении численности войск НАТО

18-01-2021, 07:40

США перестали считать Россию главной угрозой

17-01-2021, 16:55

На российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии обнаружили шесть неизвестных истребителей

17-01-2021, 14:20

Эстонские офицеры из-за плохих зимних шапок едва не сорвали военные сборы

17-01-2021, 14:10

Sohu: новое российское оружие заставило США усомниться в эффективности своих самолетах

17-01-2021, 12:15

США признали неспособность сил НАТО защитить страны Прибалтики от России

17-01-2021, 10:50

В США рассказали, чем Вашингтон планирует ответить России на «Искандер-М»

17-01-2021, 10:35

В США раскрыли план нападения на Россию в 2020 году

16-01-2021, 23:30

Эксперты из Китая предупредили мир о мрачных последствиях пандемии

15-01-2021, 17:50

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров