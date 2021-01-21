В США объявили о начале алгоритмической войны

В Пентагоне считают, что мир начал переходить к войнам на новом поле битвы. И мериться силами на нем будут не солдаты, а алгоритмы, а главным оружием станет искусственный интеллект. А поставлять новые военные технологии будут компьютерные игры.

Помощник по закупкам ВВС США Уилл Ропер в статье для Popular Mechanics заявил, что алгоритмическая война в мире уже идет. Пока ее основным оружием выступают технологические стартапы и высокие коммерческие технологии, произведенные в разных странах.

Ропер акцентировал внимание на том, что многие компьютерные приложения уже давно прибегли к геймификации войн во многих современных игрушках.

«К примеру, уже сейчас ВВС США на одном из воздушных разведчиков U-2 вместо второго пилота используют систему искусственного интеллекта, разработанную для игры в шахматы», - поясняет он.

Алгоритм разведывательных операций U-2 построен по аналогии с тем, что заложен в основу компьютерной игры.

По мнению помощника по закупкам ВВС, перспективным оружием может считаться синтетическая биология и космонавтика.

В заключение Ропер добавил, что победа в рыночной гонке технологий сегодня может расцениваться как обеспечение интерактивной национальной безопасности.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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