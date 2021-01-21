США: Россия будет уничтожена еще до достижения американских берегов российского «Посейдона»

Сегодня, 12:50

Анна Лисова

0

Image 16+
США: Россия будет уничтожена еще до достижения американских берегов российского «Посейдона»

Обозреватель «Forbes» Дэвид Экс уверен, что российские «Посейдоны» не дают России военное преимущество перед США. 

Он отметил, что эти ядерные дроны, получившие прозвище «орудие Судного дня», вряд ли представляют реальную угрозу, передает портал ИноСМИ. По мнению обозревателя, подводный беспилотник «Посейдон» используется Москвой лишь для пропаганды. Поэтому Дэвид Экс решил называть «Посейдон» «субмариной с грязной бомбой».


По мнению американского обозревателя, два дня понадобится «Посейдону», чтобы добраться до побережья США. К этому времени, уверен он, «Россия прекратит свое существование». Также эксперт добавил, что не понимает, для чего на такую медленную и уязвимую подводную лодку устанавливается ядерное оружие. 

Экс отметил, что сейчас существует множество быстрых и мощных ядерных боезарядов. И на их фоне «Посейдон» абсолютно бесполезен. При этом в планах России построить около 30 таких дронов. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

США: Россия будет уничтожена еще до достижения американских берегов российского «Посейдона»

Сегодня, 12:50

В США объявили о начале алгоритмической войны

Сегодня, 10:10

Американцы готовят новые провокации против России в русской Арктике

Сегодня, 09:55

Вашингтон готовит беспилотники к войне на Украине и в Молдавии

Вчера, 22:05

В США придумали, чем ответить на гиперзвуковую угрозу РФ и Китаю

Вчера, 19:30

Sohu объяснило реакцию России на заявления НАТО о захвате Калининграда

Вчера, 16:05

В прессе Сербии оценили шансы США вторгнуться в Крым и победить РФ

Вчера, 10:00

Пентагон изобрел новую концепцию для дестабилизации военного авторитета России

Вчера, 00:30

В США рассказали о «подводном Чернобыле» России

19-01-2021, 21:30

В Минобороны Литвы увидели одностороннее укрепление мощи в Калининградской области

19-01-2021, 15:00

Байден может развязать войну для решения внутренних проблем США

19-01-2021, 12:40

Литва настаивает на увеличении численности войск НАТО

18-01-2021, 07:40

США перестали считать Россию главной угрозой

17-01-2021, 16:55

На российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии обнаружили шесть неизвестных истребителей

17-01-2021, 14:20

Эстонские офицеры из-за плохих зимних шапок едва не сорвали военные сборы

17-01-2021, 14:10

Sohu: новое российское оружие заставило США усомниться в эффективности своих самолетах

17-01-2021, 12:15

США признали неспособность сил НАТО защитить страны Прибалтики от России

17-01-2021, 10:50

В США рассказали, чем Вашингтон планирует ответить России на «Искандер-М»

17-01-2021, 10:35

В США раскрыли план нападения на Россию в 2020 году

16-01-2021, 23:30

Эксперты из Китая предупредили мир о мрачных последствиях пандемии

15-01-2021, 17:50

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров