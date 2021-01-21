США: Россия будет уничтожена еще до достижения американских берегов российского «Посейдона»

Обозреватель «Forbes» Дэвид Экс уверен, что российские «Посейдоны» не дают России военное преимущество перед США.

Он отметил, что эти ядерные дроны, получившие прозвище «орудие Судного дня», вряд ли представляют реальную угрозу, передает портал ИноСМИ . По мнению обозревателя, подводный беспилотник «Посейдон» используется Москвой лишь для пропаганды. Поэтому Дэвид Экс решил называть «Посейдон» «субмариной с грязной бомбой».

По мнению американского обозревателя, два дня понадобится «Посейдону», чтобы добраться до побережья США. К этому времени, уверен он, «Россия прекратит свое существование». Также эксперт добавил, что не понимает, для чего на такую медленную и уязвимую подводную лодку устанавливается ядерное оружие.

Экс отметил, что сейчас существует множество быстрых и мощных ядерных боезарядов. И на их фоне «Посейдон» абсолютно бесполезен. При этом в планах России построить около 30 таких дронов.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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