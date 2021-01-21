Эксперт Кедми заявил о слабеющей с каждым днем способности США начать войну против России

США с каждым днем теряют возможность вести войну с Россией, уверен политический эксперт Яков Кедми.

После инаугурации Джо Байдена, отмечает он, ситуация не улучшилась, хотя и появилась видимость улучшения политической ситуации. Кедми отметил, что гражданская война, начавшаяся в США, истощает ресурсы страны, передает «Экономика сегодня ».





«Мне неизвестны случаи в истории, чтобы страна, которая вела внутреннюю, гражданскую войну, начинала внешнюю агрессию. Наоборот бывало. Сейчас есть развивающаяся гражданская война в США. У страны, которая ведет гражданскую войну, нет сил на внешнюю экспансию», - заявил Кедми.

Еще одним препятствием для «ястребов» развязать войну эксперт называет экономические проблемы страны. Он уверен, что Байден не сможет их решить, а это значит, что на финансирование войны у США нет ресурсов. Сейчас огромные суммы уходят на содержание армии, а новый конфликт может увеличить эти расходы в разы. В нынешнем состоянии американская экономика такую нагрузку не выдержит.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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