Иранский эксперт: Саудовская Аравия обладает самым опасным оружием в регионе

Вчера, 23:55

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Иранский эксперт: Саудовская Аравия обладает самым опасным оружием в регионе

Иранский эксперт и представитель страны в штабе ООН Эсмаил Бакайе Хамане заявил, что Саудовская Аравия имеет особо опасное оружие, которое является самым мощным в Ближневосточном регионе. По словам представителя Ирака, Саудовская Аравия намеревается создать коалицию с тем, чтобы поддержать ведение конфликта против соседних стран. 

Согласно отчету иранского внешнеполитического ведомства, Эсмаил Бакайе Хамане определил взаимосвязь между дестабилизирующей ролью Саудовской Аравии в регионе и количеством убийств мирных жителей и разрушением большинства инфраструктурных объектов Йемена. 

«Своим намерением создать военную коалицию Саудовская Аравия выступила как разрушитель и агрессор, результатом чему стали миллионы жертв невинных людей»,- заявил иранский посланник в ООН. 

Хамане указал, что присутствие посла Саудовской Аравии на конференции ООН является недопустимым, так как своей политикой эта страна «противоречит целям и задачам Организации Объединенных Наций». Представитель Ирана добавил, что протест его страны против участия послов Саудовской Аравии и ОАЭ в заседаниях и конференциях ООН является заботой о сохранении статуса этих встреч как «единственного международного фонда, работающего в области ядерного разоружения».

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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