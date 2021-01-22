Forbes: Россия приготовила необычный «сюрприз» для американской системы ПРО

Американские военные эксперты заявили о том, что в России идет строительство сразу четырех подводных лодок, которые будут использоваться в качестве носителей для необычного оружия.

Эти подводные лодки смогут перевозить огромные торпеды «Посейдон», пишет издание Forbes. Сообщается, что также в РФ создается база для 30 «Посейдонов», передает ПолитРоссия .

Обозреватели отмечают, что одним из носителей «Посейдонов» будет субмарина «Белгород», которую вскоре уже передадут ВМФ РФ. Эта подводная лодка также может использоваться как носитель сверхсекретной глубоководной подлодки-разведчика «Лошарик».

В качестве носителей «Посейдонов» могут использоваться три подлодки проекта 09851 «Хабаровск».

Западные эксперты предполагают, что Москва планирует использовать «Посейдон» в качестве ответа на систему ПВО США. Сейчас американцы много уделяют внимания разработке комплексов противовоздушной обороны, которые смогут перехватывать баллистические ракеты с ядерными боеголовками. «Посейдоны» же станут страховой на случай, если США собьют баллистические ракеты.

К тому же «Посейдоны» могут использоваться для получения разведданных, поскольку их можно эксплуатировать как пилотируемые глубоководные станции.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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