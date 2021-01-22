Forbes: Россия приготовила необычный «сюрприз» для американской системы ПРО

Сегодня, 09:50

Анна Лисова

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Forbes: Россия приготовила необычный «сюрприз» для американской системы ПРО

Американские военные эксперты заявили о том, что в России идет строительство сразу четырех подводных лодок, которые будут использоваться в качестве носителей для необычного оружия.

Эти подводные лодки смогут перевозить огромные торпеды «Посейдон», пишет издание Forbes. Сообщается, что также в РФ создается база для 30 «Посейдонов», передает ПолитРоссия

Обозреватели отмечают, что одним из носителей «Посейдонов» будет субмарина «Белгород», которую вскоре уже передадут ВМФ РФ. Эта подводная лодка также может использоваться как носитель сверхсекретной глубоководной подлодки-разведчика «Лошарик».

В качестве носителей «Посейдонов» могут использоваться три подлодки проекта 09851 «Хабаровск».

Западные эксперты предполагают, что Москва планирует использовать «Посейдон» в качестве ответа на систему ПВО США. Сейчас американцы много уделяют внимания разработке комплексов противовоздушной обороны, которые смогут перехватывать баллистические ракеты с ядерными боеголовками. «Посейдоны» же станут страховой на случай, если США собьют баллистические ракеты. 

К тому же «Посейдоны» могут использоваться для получения разведданных, поскольку их можно эксплуатировать как пилотируемые глубоководные станции. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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