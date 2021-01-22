Предприниматель из Петербурга Евгений Пригожин рассчитывает, что в России будет принят закон о запрете интернет-изданий, распространяющих заведомо ложные сведения за денежное вознаграждение от западных спонсоров. Также бизнесмен ответил на запрос портала «Открытые медиа» об исковом заявлении к Максиму Шевченко (журналисту), Ивану Колпакову (главреду «Медузы») и Илье Косыгину (главреду «Довода»).

«Открытые медиа» интересовались, как оценивалась сумма морального ущерба, заявленного в иске, и можно ли рассматривать обращение в суд инструментом борьбы с критикой. Также «Открытые медиа» спросили, дают ли нужный эффект подобные действия при защите чести, достоинства и деловой репутации.

«Конкорд» опубликовал ответ Пригожина на вопросы интернет-издания, напомнив, что «Открытые медиа» не имеют лицензии СМИ. Как следует из ответа, подобные иски не направлены на борьбу с критикой, а преследуют цель остановить поток оскорблений, фейков и заведомо ложных сведений, распространяемых ангажированными ресурсами.

Моральный ущерб оценивался командой юристов «Конкорда», сообщили в пресс-службе компании. Также в «Конкорде» подчеркнули, что в суде будут оспорены не сведения из биографии бизнесмена, а только то, что обозначено в рамках иска.

Пригожин выразил надежду, что в России будет принят закон, ограничивающий работу изданий, тиражирующих порочащие и лживые сведения за счет спонсорских денежных вознаграждений с Запада, в частности, от Михаила Ходорковского. Также бизнесмен предложил сотрудникам «Открытых медиа» пройти реабилитационные курсы для оппозиционных журналистов «Не плюй в колодец». Это можно сделать в Медиагруппе «Патриот», предварительно взяв с собой заявление и явку с повинной, отметил Пригожин.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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