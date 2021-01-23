В Китае назвали последствия дедолларизации России и ЕС

О последствия дедолларизации России и ЕС рассказали китайские эксперты на страницах издания South China Morning Post (SCMP).

Россия уже несколько лет активно работает над тем, чтобы снизить зависимость от доллара. В ЕС также планируют сократить долю доллара в международных платежах. В Еврокомиссии сообщили, что намерены добиться снижения зависимости экономики Евросоюза от внешних финансовых центров и долларовой системы.

Такое решение ЕС, отмечают китайские эксперты, указывает на увеличение скептических настроений касательно политики США и шансов этой страны на быстрое восстановление экономики.

«Используя механизм клиринга в долларах, Вашингтон может оказать давление на страны, чтобы те следовали американской политике», —пишут авторы SCMP.

Как уже было сказано выше, Россия уже не один год работает над тем, чтобы отделить свою экономику от доллара. Схожую позицию касательно американской валюты занимает и Китай. Пекин стремится свести к минимуму риски в их торговой и инвестиционной деятельности из-за враждебности Соединенных Штатов.

Такая позиция крупных экономик касательно доллара может серьезно ослабить роль США в мировой экономике. Таким образом, постепенный отказ от доллара ускорит переход мира к многополярной системе. И Вашингтон уже не сможет оказывать давление на другие страны, используя их зависимость от доллара, поскольку ее уже не будет.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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