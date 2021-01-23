В Китае назвали последствия дедолларизации России и ЕС

Сегодня, 15:05

Анна Лисова

0

Image 16+
В Китае назвали последствия дедолларизации России и ЕС

О последствия дедолларизации России и ЕС рассказали китайские эксперты на страницах издания South China Morning Post (SCMP). 

Россия уже несколько лет активно работает над тем, чтобы снизить зависимость от доллара. В ЕС также планируют сократить долю доллара в международных платежах. В Еврокомиссии сообщили, что намерены добиться снижения зависимости экономики Евросоюза от внешних финансовых центров и долларовой системы. 

Такое решение ЕС, отмечают китайские эксперты, указывает на увеличение скептических настроений касательно политики США и шансов этой страны на быстрое восстановление экономики. 

«Используя механизм клиринга в долларах, Вашингтон может оказать давление на страны, чтобы те следовали американской политике», —пишут авторы SCMP.

Как уже было сказано выше, Россия уже не один год работает над тем, чтобы отделить свою экономику от доллара. Схожую позицию касательно американской валюты занимает и Китай. Пекин стремится свести к минимуму риски в их торговой и инвестиционной деятельности из-за враждебности Соединенных Штатов.

Такая позиция крупных экономик касательно доллара может серьезно ослабить роль США в мировой экономике. Таким образом, постепенный отказ от доллара ускорит переход мира к многополярной системе. И Вашингтон уже не сможет оказывать давление на другие страны, используя их зависимость от доллара, поскольку ее уже не будет. 

 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Китае назвали последствия дедолларизации России и ЕС

Сегодня, 15:05

Экс-глава ФРС может привести курс доллара к долгосрочному падению

21-01-2021, 00:00

Золото превышает доллары в российских резервах: правительство делает упор на дедолларизацию

18-01-2021, 11:20

Мордашов предрек катастрофу для России от экономической изоляции

15-01-2021, 19:55

Экономист: дыра в Пенсионном фонде оставит будущих пенсионеров без денег

14-01-2021, 12:25

Эксперты оценили потери Армении в Карабахской войне в $38,4 млрд

13-01-2021, 15:40

Бизнесу Петербурга грозит поствирусный передел

12-01-2021, 19:45

Bank of America считает биткоин худшим из всех пузырей

11-01-2021, 21:29

Стало известно, как вырастут социальные выплаты в 2021 году

11-01-2021, 15:35

Зюганов призвал власти вернуть долги пенсионерам

10-01-2021, 12:00

В России новый порядок назначения и выплат детских пособий вступил в силу с Нового года

9-01-2021, 22:15

С 10 января для россиян меняются правила оплаты наличными

9-01-2021, 14:15

Эксперты сравнили советские пенсии с российскими

8-01-2021, 14:10

Экономисты считают, что рост пенсий сделает жизнь пенсионеров только хуже

2-01-2021, 15:10

В 2021 году миллионам пенсионеров придется рассчитываться по кредитам внуков

29-12-2020, 23:00

Эксперт Ковригин: российские власти не станут поднимать налоги

29-12-2020, 22:45

Эксперт Кедми предупредил о крупнейшем крахе доллара в 2021 году

29-12-2020, 09:05

В 2021 году в России изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых

26-12-2020, 13:25

Экономист Буклемишев объяснил неспособность бедных разбогатеть в России

26-12-2020, 10:50

Российские банки могут ограничить снятие наличных с банковских карт

25-12-2020, 10:20

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров