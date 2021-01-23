США приготовили сильный удар по российскому рублю

Сегодня, 18:00

Анна Лисова

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США приготовили сильный удар по российскому рублю

Смена руководства США после президентских выборов 2020 года вряд ли поспособствует улучшению отношений между Москвой и Вашингтоном. 

Занявший президентское кресло Джо Байден не раз в ходе предвыборной кампании заявлял о готовности введения новых жестких мер касательно России. И его команда, конечно же, поддержит эту политику. 

Возможный кандидат на пост главы Минфина США Джанет Йеллен заявила, что она намерена всячески способствовать укреплению доллара, а это повлечет падение рубля, передает МК

Йеллен в 2014-2018 годах успешно руководила Федрезервом. Ее назначение на пост главы Минфина США уже считается решенным. Она заявила, что США не будет искусственно занижать курс доллара с целью получения конкурентных преимуществ американскими экспортерами, а его курс будет зависеть исключительно от рыночных факторов. 

Стоит отметить, что при Трампе курс доллара искусственно занижался, а глава Минфина Стивен Мнучин заявлял, что слабая национальная валюта имеет множество преимуществ. 

Йеллен же категорических против подобного подхода. К тому же она не раз показывала, что готова поддерживать санкции касательно России. После того, как стало понятно, что она стала главным кандидатом на пост главы Минфина США, доллар постепенно начал укрепляться, а с учетом возможного ужесточения санкций курс рубля может стремительно просесть. 

То, что санкции против России будут негативно влиять на российскую экономику, эксперты не сомневаются. Но отмечают, что для Москвы крайне важно сейчас работать над снижением этого негативного влияния. 

При этом России необходимо активно развивать современные технологии, поскольку рост технологического разрыва с западными странами спровоцирует отток инвесторов, а это еще больше ослабит рубль. В случае, если санкции будут серьезно ограничивать доступ России к иностранным технологиям, рубль вновь начнет стремительно падать. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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