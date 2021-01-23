США готовят морпехов к войне с Китаем за острова в Тихоокеанском регионе

Корпус морской пехоты США приступил к формированию нового боевого подразделения, главной задачей которого будет захват островов в Тихоокеанском регионе, которые на текущий момент находятся под контролем Китая.

Называется подразделение «Морской береговой полк» (MLR). Командование КМП рассчитывает на его полную готовность к 2022 году.

MLR создается для реализации стратегии морских пехотинцев, которая предусматривает переброску сил КМП с ранее захваченных островов не только на новые объекты (острова), но даже на континентальную часть Китая с целью ведения боевых действий против бойцов сухопутных войск и морских пехотинцев Народно-освободительной армии КНР.

MLR будет состоять из прибрежной боевой группы, прибрежного батальона материально-технического обеспечения и прибрежного противовоздушного батальона. В общей сложности речь идет о двух тысячах военнослужащих.

В КМП предполагают, что небольшие маневрирующие подразделения, создание которых в рамках реализации концепции «рассеянной войны» должно завершиться к 2030 году, при захвате акватории Тихого океана окажутся гораздо эффективнее, нежели большие силы для массивного вторжения, передает «Военное обозрение».

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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