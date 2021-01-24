В армии США рассказали о «кровопускании» из-за России

Армия США из-за ограниченного по причине пандемии коронавируса финансирования в этом году прибегнет к собственному «кровопусканию» ради Военно-воздушных сил и Военно-морских сил страны. Об этом говорится в статье Breaking Defense. Издание при этом ссылается на заявление, сделанное начальником штаба армии генералом Джеймсом МакКонвиллом.

Для того чтобы противостоять китайской угрозе в Азиатско-Тихоокеанском регионе, армия США собирается задействовать только уже имеющиеся резервы. Речь о флоте армейских гидроциклов и ресурсах Army Prepositioned Stocks, а также экспериментальной ракетной группы.

Не забывают в США и о противодействии России в Арктике. Для этих целей армия намерена развернуть многодоменную оперативную группу, арктическую бригаду и оперативный штаб, уточняет «Лента».

Ранее в США рассказали, почему в РФ не могут построить свой авианосец. Журнал Forbes критически оценил идею появления УМК «Варан», акцентировав внимание на том, что у страны нет необходимых двигателей, а купить их у Запада из-за санкций она не может, а также указал на отсутствие нужного количества беспилотников.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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