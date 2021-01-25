Российский ученый считает, что вакцина может усилить действие коронавируса

Ученый считает, что вакцина может усилить действие коронавируса.

По мнению завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, молекулярного биолога, доктора биологических наук, профессора Сергея Нетёсова, при массовой вакцинации от коронавируса есть короткий период, когда невозможно предсказать, как поведет себя введенный препарат: подавит течение болезни или, наоборот, усугубит. Поскольку, как объяснил эксперт, человек может быть инфицировать и не подозревать об этом.

«Здесь многое зависит от стадии бессимптомного инфицирования. В этот период ситуация неопределённая, поскольку такое событие — редкость. Заболевание может пойти либо вообще незаметно, либо более тяжело», - отметил Нетёсов.

По его словам, детальному изучению проблемы мешает один немаловажный факт - необходимо предварительно заразить добровольцев коронавирусом и прививать в разное время. Но по этическим соображениям такое исследование невозможно.

Чтобы постараться максимально исключить такую вероятность, перед прививкой медики интересуются самочувствием человека и недавними контактами с зараженными ковидом.

В то же время и Сергей Нетёсов, и один из разработчиков вакцины «Спутник V» Анатолий Альтштейн успокаивают россиян: Если сделать прививку при бессимптомном коронавирусе, это только усилит иммунный ответ, так что переживать по этому поводу нет смысла.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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