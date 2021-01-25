Япония готовится к войне с Китаем и Россией

Сегодня, 10:35

Анна Лисова

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Япония готовится к войне с Китаем и Россией

Япония продолжает активно усиливать свои оборонные силы и в 2021 году хочет развернуть семь частей радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщает портал ИноСМИ, ссылаясь на информацию, размещенную японскими информационными ресурсами.


7 новых баз РЭБ позволят улучшить защиту границ страны, уверены в Японии. В Токио отмечают, что военная угроза со стороны России вынуждает Японию развивать системы по защите границ страны. Поэтому было решено построить новые базы РЭБ в Хоккайдо и Окинаве. Базы в Окинаве должны будут защитить Японию от угрозы со стороны Китая, поскольку и от этой страны в Токио видят исходящую для японской нации угрозу.

Не все новые базы будут работать как оборонные. Наступательные системы РЭБ развернут в Кэнгуне. На этой базе будут установлены системы, которые смогут отключать и выводить из строя системы связи противников. Всего на новые базы планируют привлечь еще 450 военных.

Несмотря на разворачивание новых баз РЭБ, некоторые японские эксперты уверены, что этого недостаточно для того, чтобы японские системы РЭБ догнали российские и китайские силы.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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