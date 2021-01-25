В Китае экипажам береговой охране дано указание атаковать американские корабли без предупреждения

В Китае береговой охране дано указание атаковать американские корабли без предупреждения.

Согласно новому указанию китайского Минобороны, экипажи их береговой охраны без всякого предупреждения и дополнительных запросов имеют право открывать огонь по американским военным и гражданским морским судам.

Отмечается, что военное ведомство КНР подтолкнул к такому решению инцидент с территориальными водами Китая, к которым приблизилась авианосная ударная группа американского флота. Об этом сообщает портал Avia.pro.

Кроме этого, береговая охрана теперь может препятствовать проходу американских кораблей. Если же с их стороны возникнет провокация - незамедлительно атаковать.

Еще не так давно у береговой охраны КНР не было таких полномочий и подобные вопросы решались только через военное ведомство. Однако на основании последнего документа права береговой охраны значительно расширились, причем, отмечается, что китайцы могут использовать свое вооружение по отношению к любым судам не только не территориальных водах КНР, но также и на окружающих водах в случае возникновения какой-либо потенциальной опасности.

Военные обозреватели сообщили, что накануне Китай продемонстрировал авианосной ударной группе США готовность к бою, подняв в воздух 6 стратегических бомбардировщиков H-6K и 15 истребителей. После такого маневра американцы были вынуждены остановить свое передвижение.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529