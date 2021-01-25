Анатолий Вассерман: В случае открытого конфликта по Курилам США не поддержат Японию

В случае реального военного противостояния Японии и России из-за Курил Вашингтон не решится на поддержку Токио. Об этом заявил публицист, политический консультант и журналист Анатолий Вассерман.

В беседе с ФАН он сообщил, что отказ Японии присоединиться к договору о запрещении ядерного оружия (ЯО) нельзя трактовать неправильно - как намерение государства создавать его самостоятельно с тем, чтобы в будущем применить для захвата Курил.

Но даже если допустить, что японцы решатся на применение ЯО, то их ожидает незавидная участь - они сразу же окажутся мишенью для ядерного вооружения России. ЯО у РФ больше, а территория Японии при этом гораздо меньше. Так что в случае атаки на соседнее государство от самой Страны восходящего Солнца осталось бы только упоминание в учебниках истории.

При этом Токио не стоит рассчитывать на поддержку Штатов.

«Поддержать Японию против России им в какой-то мере выгодно, но до тех пор, пока сама Япония достаточно слаба и не имеет серьезных шансов на победу», — разъяснил политический консультант.

Крайне интересными являются его рассуждения на эту тему.

«Англосаксы вообще с незапамятных времен во всех конфликтах поддерживают вторую силу против первой. Но если вторая сила начинает побеждать и превращаться в Первую, они тут же стремятся найти новую - уже против нее... Следовательно, они поддерживают союзников до тех пор, пока им это выгодно», — подытожил Вассерман.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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