Армения вновь отказалась от российского вооружения, в пользу иностранного

Армения вновь предпочла российскому вооружению оружие, разработанное другими странами.
В этот раз власти Армении решили закупать индийские РЛС Swathi Weapon Locating Radar, хотя ранее Ереван обсуждал возможность приобретения более дорогих российских радиолокационных станций, передает Аvia.pro.
Индийские РЛС Swathi Weapon Locating Radar применялись в столкновениях на границах с Пакистаном и КНР, но не смогли доказать свою эффективность.
Покупка индийских РЛС уже согласована и в Армению прибыл из Индии Ан-124, который доставил индийское вооружение. Источник сообщил, что Ереван закупит по меньшей мере два комплекса РЛС Swathi Weapon Locating Radar.
Эксперты отмечают, что закупка индийского вооружения – это еще одна необдуманная трата армянских властей. Так, РЛС Swathi Weapon Locating Radar не смогли засечь артиллерийские позиции пакистанских военных. Не смогли эти комплексы и выявить китайские ракетные средства, которые были развернуты в спорном районе на границе с Индией.
К тому же даже сама Индия не спешит вооружаться РЛС Swathi Weapon Locating Radar. Индийские военные получили лишь 22 такие радиолокационные станции.
Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529
КомментироватьКомментарии для сайта Cackle