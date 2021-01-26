Армения вновь отказалась от российского вооружения, в пользу иностранного

Армения вновь предпочла российскому вооружению оружие, разработанное другими странами.

В этот раз власти Армении решили закупать индийские РЛС Swathi Weapon Locating Radar, хотя ранее Ереван обсуждал возможность приобретения более дорогих российских радиолокационных станций, передает Аvia.pro .

Индийские РЛС Swathi Weapon Locating Radar применялись в столкновениях на границах с Пакистаном и КНР, но не смогли доказать свою эффективность.

Покупка индийских РЛС уже согласована и в Армению прибыл из Индии Ан-124, который доставил индийское вооружение. Источник сообщил, что Ереван закупит по меньшей мере два комплекса РЛС Swathi Weapon Locating Radar.

Эксперты отмечают, что закупка индийского вооружения – это еще одна необдуманная трата армянских властей. Так, РЛС Swathi Weapon Locating Radar не смогли засечь артиллерийские позиции пакистанских военных. Не смогли эти комплексы и выявить китайские ракетные средства, которые были развернуты в спорном районе на границе с Индией.

К тому же даже сама Индия не спешит вооружаться РЛС Swathi Weapon Locating Radar. Индийские военные получили лишь 22 такие радиолокационные станции.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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