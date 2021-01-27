Военный эксперт: Япония готовится захватить Курильские острова

Стало известно о том, что Япония планирует создать и ввести новые системы РЭБ. Военный историк, эксперт Юрий Кнутов утверждает, что на подобные меры Токио идет, дабы обезопасить себя от возможных военных захватов спорных островов. Об этом сообщает «Политическая экспертиза».

Минобороны Японии сообщило, что с марта 2021 по апрель 2022 года планируется разработка семи новых баз РЭБ на островах Окинава и Хоккайдо. Власти страны даже не скрывают того факта, что таким образом они пытаются обезопасить себя от возможных угроз со стороны Китая и России. Сейчас Япония располагает всего одной системой РЭБ, которая находится на Хоккайдо.

Как объясняет Кнутов, системы РЭБ, как правило, несут оборонительный характер. Именно их довольно часто используют для атак, однако в планы России пока не входит нападение на Японию.

«Хотя, безусловно, нерешенным остается вопрос по поводу захвата Курильских островов военным путем. Это заявление прозвучало от японского министра обороны в 2020 году», - отметил эксперт.

Однако Кнутов убежден, что Токио сегодня готовится к серьезным военным действиям, так как усердно занимается повышением своего военного потенциала. К 2030 году там планируется создать гиперзвуковую ракету, а также построить несколько фрегатов и подлодок.

«Очевидно, что Япония готовится к реальным конфликтам, так как власти страны не скрывают наличия серьезных планов по захвату как Курильских островов, так и спорных территорий с Китаем», - заключил Кнутов.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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