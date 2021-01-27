Американский ядерщик предсказал в США новый Чернобыль

Атомная отрасль в США сегодня находится в критическом состоянии. Эксперт по атомной энергии Карл Гроссман в издании Strategic Culture Foundation высказал свои предположения по поводу атомного будущего Америки.

В первую очередь специалист напомнил, что количество АЭС в Соединенных Штатах за последние года сократилось со 129 до 94. Неоднократно им продлевали сроки действия то на 20 лет, то на 40, что может привести к серьезным реальным угрозам.

Гроссман отметил, что ресурсы атомных станций в США сегодня близки к полному исчерпанию. К большому сожалению, новый президент страны Джо Байден не заинтересован в работе АЭС, однако использовать их на полную катушку все так же будут продолжать.

Также эксперт напомнил, что реакторы большинства американских станций производились компанией General Electric, которая, в свою очередь, поставила реактор и на АЭС Фукусима-1 в Японии, где произошла масштабная атомная катастрофа.

Все это приводит к тому, что вероятность серьезной аварии на американских АЭС крайне высока. Причем ее масштабы могут быть сравнимы с Чернобылем, а то и хуже. Безусловно, власти предпринимают минимальные меры для безопасности от подобных случаев, однако снижения нагрузки на станциях крайне мало.

Учитывая то, что США в случае непредвиденных событий в стране сразу же винит Россию, в случае с атомной катастрофой лже-виновницей может стать она.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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