Военный эксперт Баранец рассказал, как НАТО душит Европу

Сегодня, 13:55

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Военный эксперт Баранец рассказал, как НАТО душит Европу
Полковник в отставке Виктор Баранец

Военный консультант и полковник в отставке Виктор Баранец сообщил, что НАТО фактически поставило Европу в крайне унизительное положение, постоянно пугая «российской угрозой». По словам эксперта, постоянная американская пропаганда против России «задушила Европу страхом», что весьма выгодно для НАТО, информирует «NewInform».

По предположению военного консультанта, такая пропаганда со стороны НАТО о «российской угрозе» должна искоренить сомнения относительно деятельности альянса в Европе, и особенно ее позиции по отношению к России.


«НАТОвская пропаганда промыла мозги о российской военной угрозе. Эта пропаганда работает 24 часа в сутки. Европейские страны НАТО живут в страхе, это делается с целью оправдать само существование альянса. Без этого европейские страны НАТО попросту однажды могут выйти из-под контроля Вашингтона», - прокомментировал Виктор Баранец. 

Он указал, что пропагандистская машина США также инициирует увольнение из армии НАТО офицеров, которые «начинают прозревать» и задавать неудобные вопросы — к примеру, почему европейские военные должны погибать за американцев в Афганистане.

«Тех, кто начинает что-то понимать, Америка просто ликвидирует. По сути НАТО — это американская дубина в Европе. США просто поставили на колени европейские страны, и усиленно их душат», - добавил эксперт.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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