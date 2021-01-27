В США встревожены военной активностью России в Арктике

Вашингтон встревожен повышенной военной активностью России в Арктике, невзирая на то, что у Москвы имеются все основания для развития своей деятельности в этом регионе. Об этом во время своего выступления в ходе видеоконференции Американского института предпринимательства заявил командующий 2-м флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис.

Он признал, что в соответствии с международным правом РФ может там присутствовать.

«Россия не просто является арктической страной. Это самая густонаселенная арктическая страна, у которой даже города за полярным кругом имеются, чего на самом деле ни у кого больше нет», - заявил Льюис.

Тем не менее, США обеспокоены тем, что РФ наращивает свои военные возможности в Арктике и на Крайнем Севере, пытаясь превратить регион в зону военного соперничества.

Но, указал вице-адмирал, общим интересам других стран это не отвечает, передает ТАСС.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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