Вучич сообщил о начавшейся в мире войне за вакцины от коронавируса

Сегодня, 12:55

Ольга Громова

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Вучич сообщил о начавшейся в мире войне за вакцины от коронавируса
Президент Сербии Александр Вучич

В мире развернулась реальная война за вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом во время своего выступления в эфире телеканала РТС заявил президент Сербии Александр Вучич.

По его словам, страна заказала 6,5 млн доз вакцин от COVID-19, но прививать население пока нечем. На текущий момент Сербия почти ничего не получила из указанного объема.

Президент Вучич отметил, что у него пропало всяческое уважение к любым соглашениям. По факту они уже ничего не стоят, так как мир сейчас напоминает «Титаник» - «самые богатые спасают себя», и при этом этим странам нет никакого дела до «бедных и маленьких».


В мире сейчас приостанавливают экспорт вакцин, в том числе в США и Евросоюзе, начинаются процессы против производителей вакцин. И это вызывает обеспокоенность, так как достать препараты будет еще сложнее.

Вучич при этом поблагодарил Китай, который предоставил Сербии свою вакцину в количестве одного миллиона доз.

Также пришло уже 21,7 тыс. доз препарата от Pfizer, а в ближайшие дни будет передано 50 тыс. доз российской вакцины «Спутник V».

«Нам сейчас важна буквально каждая доза», – резюмировал Вучич.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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