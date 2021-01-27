Генеральную репетицию войны с США за Тайвань провели в Китае

В Китае в минувшую субботу, 23 января, состоялась «генеральная репетиция» войны с Соединенными Штатами за Тайвань, сообщил журнал Forbes.
Так ведущий американский журнал прокомментировал отправку Пекином к острову бомбардировщиков H-6K, которые несли на себе противокорабельные ракеты YJ-12. Издание подчеркивает, что случилось это в тот самый момент, когда в регионе находилась ударная авианосная группа ВМС США во главе с авианосцем Theodore Roosevelt.
Подчеркивается, что отправленные Китаем бомбардировщики «заточены» именно под нанесение ударов по кораблям США.
«И эта война, если она когда и начнется, может начаться с китайских бомбардировщиков, направляющихся к Тайваню, как это было в субботу», — подчеркивают авторы.
В публикации также говорится, что бомбардировщики H-6K летели в сопровождении истребителей J-16 и патрульного самолета Y-8. Всего в «репетиции» приняли участие 13 боевых самолетов.
В целом же, на вооружении Китая бомбардировщиков Н-6К находится более 200.
«Можно уверенно спрогнозировать, что многие из них примут участие в воздушной войне за Тайвань. А она, по всей видимости, также будет включать удары по базам США в этом регионе», — резюмировали в США.
Источник: Информационное агентство «Informing»,
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