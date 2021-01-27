Business Insider: Советское наследие Москвы до сих пор внушает страх НАТО

Сегодня, 18:30

Ольга Громова

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Business Insider: Советское наследие Москвы до сих пор внушает страх НАТО

С момента распада Советского Союза прошло почти три десятилетия, а в России до сих пор еще пользуются его техникой. Москва располагает огромным количеством сделанных во времена СССР самолетов, которые летают по всему миру, танками и другой техникой. Советского наследия Москвы в НАТО откровенно опасаются, пишут обозреватели издания Business Insider.

Дело, возможно, в привычке. Пять десятилетий подряд Вашингтон и его союзники по Альянсу считали своей самой большой угрозой именно СССР. Огромная территория и лучшее вооружение, которое было в распоряжении Советской Армии, делало ее одной из самых сильных (если не самой сильной) армий мира.


После окончания Второй мировой войны история знала войну «холодную» и гонку вооружений. СССР в эти времена пытался иметь в запасе максимально возможное количество противолодочных и патрульных самолетов, а также бомбардировщиков. Делалось это для того, чтобы в случае необходимости можно было атаковать противника практически в любой точке мира.

«К счастью, прямого военного противостояния между Москвой и НАТО в то время не произошло. Но это еще не означает, что оно никогда не могло случиться. Натовские и советские военные в те времена тщательно следили друг за другом», - говорится в публикации Business Insider.

«Холодная» война уже давно стала историей. Но многие советские разработки тех времен до сих пор являются актуальными и, находясь на вооружении России, продолжают внушать страх НАТО.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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