Юристы «Конкорда» намерены «размазать» Цукерберга и его соцсети

Аккаунты бизнесмена из России Евгения Пригожина в американских соцсетях Facebook и Twitter заблокированы. Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд» в официальном ВК-сообществе организации, принадлежащей предпринимателю. При этом администрация американских сайтов не потрудилась обосновать причины блокировки.

Судя по всему, таким образом в США отреагировали на комментарий петербуржца касаемо решения президента Джо Байдена снять запрет для трансгендеров на службу в вооруженных силах страны. Евгений Пригожин иронично отозвался о причинах данного шага:

«Ходила легенда, что Пентагон изобрел психотропное оружие, которое оказывает воздействие на врага так, что у солдат появляется влечение друг к другу. Похоже, военные склады в США плохо охранялись или произошла утечка. Хочу призвать косметические магазины и аптеки усилить бдительность, поскольку будут происходить хищения кремов, помад и гормональных препаратов».

Причины подобных санкций в отношении аккаунтов Пригожина не называются даже в справочном центре упомянутых соцсетей. Хотя там есть данные, что его профили заблокированы навсегда, и данное решение не подлежит апелляции.

Петербургский предприниматель сравнил борьбу с высказываниями, не попадающими в тренды современного общественного дискурса в США, с разгоном 23 января митингующих навальнистов и пришел к выводу, что до американцев нам еще далеко:

«Если в Америке на улицу выйдет один человек и тихо скажет: “Я не согласен с Байденом”, то минимальное наказание, которое ему грозит — электрический стул», — передала пресс-служба «Конкорда» слова владельца компании.

В «Конкорде» подчеркнули, что намерены подать апелляции в связи с блокировкой аккаунтов Пригожина в службы поддержки соцсетей. Кроме того, возможно обращение в судебные инстанции.

«Если юридическая служба найдет позицию, при которой возможно «размазать» Цукерберга и его соцсети, тогда последует иск. В противном случае в США – это бессмысленно. Там нет законов, есть бандитские понятия – «когда тебя боятся, ты побеждаешь», - отметили в пресс-службе.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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