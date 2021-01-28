Военный эксперт считает, что НАТО втягивает Россию в гонку вооружений

Сегодня, 14:20

0

Image 16+
Военный эксперт считает, что НАТО втягивает Россию в гонку вооружений
Военный консультант Александр Жилин

Военный консультант Александр Жилин указал на намерение НАТО втянуть Россию в новую гонку вооружений. Эксперт отметил, что об этом явно сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, который призвал увеличить оборонные расходы, чтобы воспрепятствовать «агрессивным действиям России», информирует «URA.Ru».

Александр Жилин отметил, что НАТО упорно хочет вовлечь Россию в новую гонку вооружений, тем самым заставив Москву тратить больше бюджета на оборонную сферу.


«В свое время именно эта политика и сокрушила Советский Союз — англосаксы несколько лет назад успешно провернули данную схему, и сейчас намерены повторить удачный опыт по втягиванию в гонку вооружения», - прокомментировал военный эксперт. 

Жилин пояснил, что НАТО намерено создать такие условия, чтоб Москва приняла любой ультиматум Запада, что приведет страну «к черте выживания». Такого же мнения придерживается и профессор кафедры политологии и социологии Университета имени Плеханова Андрей Кошкин. Он добавил, что в намерении Столтенберга фигурирует и финансовый вопрос.

«Любой структуре хотелось бы, чтобы финансовый ручеек, который втекает в их карманы, он не то, чтобы не прерывался, а увеличился по объему. Что для этого надо? А для этого надо запугать государства, запугать обывателя европейского континента для того, чтобы выдавливать из них эти деньги», - пояснил профессор.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Китай обещает силовой ответ на вмешательство в дела Тайваня извне

Вчера, 23:40

Генеральную репетицию войны с США за Тайвань провели в Китае

Вчера, 18:40

Business Insider: Советское наследие Москвы до сих пор внушает страх НАТО

Вчера, 18:30

Военный эксперт Баранец рассказал, как НАТО душит Европу

Вчера, 13:55

Вучич сообщил о начавшейся в мире войне за вакцины от коронавируса

Вчера, 12:55

В США встревожены военной активностью России в Арктике

Вчера, 11:15

Военный эксперт: Япония готовится захватить Курильские острова

Вчера, 10:35

Американский ядерщик предсказал в США новый Чернобыль

Вчера, 10:10

Армения вновь отказалась от российского вооружения, в пользу иностранного

26-01-2021, 09:45

На Украине автомат Калашникова переделали под патроны НАТО

26-01-2021, 00:15

Анатолий Вассерман: В случае открытого конфликта по Курилам США не поддержат Японию

25-01-2021, 21:50

Сатановский вышел из себя из-за первых «карательных мер» Байдена по России

25-01-2021, 17:30

В Китае экипажам береговой охране дано указание атаковать американские корабли без предупреждения

25-01-2021, 13:45

Эрдоган: В победе в карабахской войне есть заслуга беспилотников Bayraktar

25-01-2021, 13:00

Япония готовится к войне с Китаем и Россией

25-01-2021, 10:35

Авианосец ВВС США «Теодор Рузвельт» остановили 15 истребителей и 6 бомбардировщиков КНР

25-01-2021, 08:40

В армии США рассказали о «кровопускании» из-за России

24-01-2021, 00:25

США готовят морпехов к войне с Китаем за острова в Тихоокеанском регионе

23-01-2021, 22:35

В Турции спустили на воду первый фрегат собственного производства «Стамбул»

23-01-2021, 21:10

В Ливии появилась огромная военная база российских военных

23-01-2021, 10:35

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров