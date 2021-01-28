Военный эксперт считает, что НАТО втягивает Россию в гонку вооружений

Военный консультант Александр Жилин указал на намерение НАТО втянуть Россию в новую гонку вооружений. Эксперт отметил, что об этом явно сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, который призвал увеличить оборонные расходы, чтобы воспрепятствовать «агрессивным действиям России», информирует «URA.Ru».

Александр Жилин отметил, что НАТО упорно хочет вовлечь Россию в новую гонку вооружений, тем самым заставив Москву тратить больше бюджета на оборонную сферу.

«В свое время именно эта политика и сокрушила Советский Союз — англосаксы несколько лет назад успешно провернули данную схему, и сейчас намерены повторить удачный опыт по втягиванию в гонку вооружения», - прокомментировал военный эксперт.

Жилин пояснил, что НАТО намерено создать такие условия, чтоб Москва приняла любой ультиматум Запада, что приведет страну «к черте выживания». Такого же мнения придерживается и профессор кафедры политологии и социологии Университета имени Плеханова Андрей Кошкин. Он добавил, что в намерении Столтенберга фигурирует и финансовый вопрос.

«Любой структуре хотелось бы, чтобы финансовый ручеек, который втекает в их карманы, он не то, чтобы не прерывался, а увеличился по объему. Что для этого надо? А для этого надо запугать государства, запугать обывателя европейского континента для того, чтобы выдавливать из них эти деньги», - пояснил профессор.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529