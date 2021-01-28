Wargonzo: Россия и Турция ведут войну на четырех фронтах

Отношения между Россией и Турцией уже далеко не такие дружественные, которые были еще лет пять-шесть назад. Напряжение растет с каждым новым днем. Между тем многие политологи отрицают возможность возникновением реальных боевых действий между Анкарой и Москвой. Своим видением ситуации поделился и военный корреспондент Семен Пегов.

На страницах своего Телеграм-канала WarGonzo он заявил, что Россия и Турция войну ведут уже давно, причем, сразу на четырех фронтах. Пока речь идет о гибридном противостоянии друг с другом. Фронтами стали Сирия, Ливия, Украина и Армения.

«Мы знаем много случаев, когда российские военные попадали под турецкую арту или те же Байрактары. Да и турецким советникам прилетает от нас. Будьте уверены. Только указывать это в сводках не принято. Ведь параллельно у нас «совместное патрулирование», - рассказывает Пегов, сосредоточившись на Сирии.

И это, как считает военкор, согласится подтвердить любой россиянин, побывавший в Сирии - будь он спецназовцем или бойцом ЧВК.

Пегов допускает, что в ближайшее время российско-турецких фронтов может стать больше - не исключено прибавление и белорусского направление.

Отмечается, что протурецкое лобби в Минске «поддерживает антироссийский вектор в многовекторном мире Лукашенко». Сами же господа Лукашенко и Реджеп Эрдоган между собой отлично ладят. И доказательством этого является хотя бы тот факт, что белорусские РСЗО «Полонез» сопровождали спецоперацию Анкары в Нагорном Карабахе.

«Говорить, что войны нет и не может быть - абсурдно. Она есть и будет разгораться по нарастающей. Гибридно, само собой», - заключил Пегов.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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