Эксперты рассказали, какие последствия ждут Индию за покупку у России С-400

Покупка Индией российских комплексов С-400 «Триумф» может существенно осложнить отношения Нью-Дели с Вашингтоном. Об этом предупреждают японские эксперты на страницах издания Nikkei Asia.

Дональд Трамп, бывший хозяин Белого дома, призывал Индию пересмотреть сделку, грозил санкциями. Новый американский лидер Джо Байден линию предшественника по этому вопросу поддерживает.

А это означает, что С-400 рискуют стать больным местом в отношениях между двумя странами. Вашингтон в целом встревожен углублением военного сотрудничества между Россией и Индией.

«Закупка оружия идет рука об руку с государственной тайной, а США считают Россию враждебной страной. Поэтому Вашингтон ни при каких обстоятельствах не будет приветствовать, что Индия разворачивает оружие российского производства», - заявил индийский военный аналитик Сэмюэл Раджив.

Ранее за «Триумфы» уже ответила Турция. США ввели санкции в отношении нее за покупку С-400, которые Анкара развернула в июле 2019 года.

«США были против этой сделки из-за опасений, что так из Турции сможет просочиться военная тайна НАТО», - поясняют японские обозреватели.

Их цитирует ИноСМИ.

В 2018 году Москва и Нью-Дели, напомним, подписали контракт на поставку пяти комплектов ЗРК С-400 на сумму в 5 миллиардов долларов. Поставку комплексов планируется завершить в 2025 году.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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