Эксперты рассказали, какие последствия ждут Индию за покупку у России С-400

Сегодня, 19:45

Ольга Громова

0

Image 16+
Эксперты рассказали, какие последствия ждут Индию за покупку у России С-400

Покупка Индией российских комплексов С-400 «Триумф» может существенно осложнить отношения Нью-Дели с Вашингтоном. Об этом предупреждают японские эксперты на страницах издания Nikkei Asia.

Дональд Трамп, бывший хозяин Белого дома, призывал Индию пересмотреть сделку, грозил санкциями. Новый американский лидер Джо Байден линию предшественника по этому вопросу поддерживает.

А это означает, что С-400 рискуют стать больным местом в отношениях между двумя странами. Вашингтон в целом встревожен углублением военного сотрудничества между Россией и Индией.

«Закупка оружия идет рука об руку с государственной тайной, а США считают Россию враждебной страной. Поэтому Вашингтон ни при каких обстоятельствах не будет приветствовать, что Индия разворачивает оружие российского производства», - заявил индийский военный аналитик Сэмюэл Раджив.

Ранее за «Триумфы» уже ответила Турция. США ввели санкции в отношении нее за покупку С-400, которые Анкара развернула в июле 2019 года.

«США были против этой сделки из-за опасений, что так из Турции сможет просочиться военная тайна НАТО», - поясняют японские обозреватели. 

Их цитирует ИноСМИ.

В 2018 году Москва и Нью-Дели, напомним, подписали контракт на поставку пяти комплектов ЗРК С-400 на сумму в 5 миллиардов долларов. Поставку комплексов планируется завершить в 2025 году.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Эксперты рассказали, какие последствия ждут Индию за покупку у России С-400

Сегодня, 19:45

Wargonzo: Россия и Турция ведут войну на четырех фронтах

Сегодня, 15:00

Военный эксперт считает, что НАТО втягивает Россию в гонку вооружений

Сегодня, 14:20

Китай обещает силовой ответ на вмешательство в дела Тайваня извне

Вчера, 23:40

Генеральную репетицию войны с США за Тайвань провели в Китае

Вчера, 18:40

Business Insider: Советское наследие Москвы до сих пор внушает страх НАТО

Вчера, 18:30

Военный эксперт Баранец рассказал, как НАТО душит Европу

Вчера, 13:55

Вучич сообщил о начавшейся в мире войне за вакцины от коронавируса

Вчера, 12:55

В США встревожены военной активностью России в Арктике

Вчера, 11:15

Военный эксперт: Япония готовится захватить Курильские острова

Вчера, 10:35

Американский ядерщик предсказал в США новый Чернобыль

Вчера, 10:10

Армения вновь отказалась от российского вооружения, в пользу иностранного

26-01-2021, 09:45

На Украине автомат Калашникова переделали под патроны НАТО

26-01-2021, 00:15

Анатолий Вассерман: В случае открытого конфликта по Курилам США не поддержат Японию

25-01-2021, 21:50

Сатановский вышел из себя из-за первых «карательных мер» Байдена по России

25-01-2021, 17:30

В Китае экипажам береговой охране дано указание атаковать американские корабли без предупреждения

25-01-2021, 13:45

Эрдоган: В победе в карабахской войне есть заслуга беспилотников Bayraktar

25-01-2021, 13:00

Япония готовится к войне с Китаем и Россией

25-01-2021, 10:35

Авианосец ВВС США «Теодор Рузвельт» остановили 15 истребителей и 6 бомбардировщиков КНР

25-01-2021, 08:40

В армии США рассказали о «кровопускании» из-за России

24-01-2021, 00:25

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров