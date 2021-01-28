В Японии вознамерились создать ракету, способную нанести удар по России

Вчера, 23:35

Ольга Громова

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В Японии вознамерились создать ракету, способную нанести удар по России

В Японии вознамерились создать ракету, которая могла бы нанести удар по России. На столь амбициозный проект власти готовы потратить 320 миллионов долларов.

Журналисты японского издания Mainichi Shimbun сообщают, что речь идет о намерении модернизировать противокорабельную ракету Type 12. Радиус ее действия сейчас составляет две сотни километров. На первом этапе модернизации она сможет летать на 900 километров, а на следующем до 1,5 тысяч.

В планах разработчиков - сделать Type 12 невидимой для радаров. Ракета, если замысел будет доведен до конца, теоретически сможет быть задействована в уничтожении военных баз, аэродромов и других объектов противника.


«Когда ракеты будут готовы, их планируется развернуть на американских базах в Азии — благодаря этому можно будет наносить удары по России, Китаю и КНДР», — сказано в публикации японского издания.

Токио вознамерился создать собственную ракету средней дальности, так как противится к размещению ракет США на своей территории. В Японии подсчитали, что страна так подставит себя под удар в случае ответных действий РФ и КНР на американскую агрессию.

Однако, как рассказали источники в Минобороны, Японии даже в случае появления собственной ракеты при нанесении ударов по врагу все равно придется воспользоваться помощью американских спутников. А это значит, что руководить операцией в любом случае будут США.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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