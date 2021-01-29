Российский истребитель Су-27 устроил хаос стратегической авиации НАТО в небе над Средиземным морем

Сегодня, 10:30

Анна Лисова

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Российский истребитель Су-27 устроил хаос стратегической авиации НАТО в небе над Средиземным морем

Над Средиземным морем российский Су-27 приблизился к нидерландскому самолету-заправщику. 

Это внесло панику среди стратегической авиации НАТО, пишет Аvia.pro.

Как стало известно, на Ближний Восток были переброшены американские истребители и стратегические бомбардировщики B-52. Но это, похоже, нисколько не напугало российских военных летчиков. Они и далее продолжают контролировать воздушное пространство над Сирией и у ее морских границ. 

Американские военные самолеты В-52 вылетели на Ближний Восток. Их в полете сопровождали истребители и заправщики ВВС США и истребители ВВС Саудовской Аравии. При этом в Средиземноморье вошли также истребители Eurofighter Typhoon KC-10 ВВС Нидерландов, которые также летели со своим заправщиком. К нидерландскому заправщику, когда он пролетал в районе Кипра, приблизился неопознанный истребитель. Позднее было установлено, что это был российский Су-27. 

Для НАТО полет российского истребителя в восточном Средиземноморье стало неожиданность, поскольку ранее авиация ВКС РФ не уходила так далеко от сирийской границы. Возможно этот инцидент был демонстрацией готовности жестко реагировать на любые угрозы. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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