Российские эксперты рассказали о последствиях похищения «Панциря» американцами

Вице-президент Академии военных наук Сергей Модестов рассказал, стоит ли России быть готовой к негативным последствиям вследствие похищения американскими военными на территории Ливии зенитного ракетного комплекса «Панцирь-С1».

По его словам, попадание российского ЗРК к военным США - факт, конечно, не из приятных. Но переживать не стоит - для России он не обернется негативными последствиями. Модестов пояснил, что похищена была экспортная версия зенитно-ракетного комплекса. А такое оружие готово к подобного рода ситуациям.

Но и «железо» для американских военных является неплохой «находкой».

«Чтобы что-то понять и реализовать, американцам потребуется время. Полученные знания можно будет использовать против тех, у кого есть "Панцири" в таком экспортном исполнении», — приводит мнение эксперта «Интерфакс» .

Генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев, который занимал должности в командовании силами ПВО, солидарен с предыдущим оратором.

Техника, поставляемая на экспорт, отличается от той, что поступает в российские вооруженные силы. Поэтому американцам потребуется немало времени на изучение «Панциря», а уж тем более на создание его точной копии.

«Но война есть война. Бывают трофеи. Бывает, что и нам что-то достается», — резюмировал генерал.

В минувший четверг издание The Times сообщило, что в июле минувшего года военные США похитили на территории Ливии ЗРК «Панцирь-С1Э» производства России. Он был вывезен с поля боя и переправлен на американскую базу Рамштайн в Германии. Подчеркивается, что ЗРК «Панцирь-С1» «доставлен в целости и сохранности».

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529