Фарли: США способны выиграть одновременную войну с Россией и с Китаем

Сегодня, 11:25

Ольга Громова

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Фарли: США способны выиграть одновременную войну с Россией и с Китаем
Американский аналитик Роберт Фарли

США благодаря наличию верных союзников могут обеспечить себе значительное среднесрочное преимущество над Россией. Более того, Вашингтон может позволить себе вести две войны одновременно - с Москвой и Пекином. В этом уверен американский аналитик Роберт Фарли. При этом он убежден, что военные действия с этими странами, если они и станут реальными, будут развязаны непосредственно РФ или КНР

Главным направлением, на котором следует сосредоточиться Вашингтону сейчас, является Азиатско-Тихоокеанский регион. Это самая проблемная территория для США, потому как именно там нет сильных союзников. На Японию и Индию ставить не стоит - если развяжутся реальные боевые действия, они, судя по всему, будут только наблюдать и вмешиваться не станут. Поэтому сейчас США следует укрепить свои позиции в регионе, упрочить их для возможной будущей победы.


В войне с Россией все гораздо проще. Против Москвы выступят практически все союзники Вашингтона по НАТО, убежден Фарли. Это Германия, Франция, Польша и Великобритания. РФ, по мнению Фарли, имела бы шансы захватить территорию прибалтийских государств, но вряд ли бы смогла долго удерживать оккупированные территории.

В целом же, аналитик уверен, что войны закончатся победой американцев.

«США могут победить потому, что они продолжают обладать самой грозной армией в мире и потому, что они стоят во главе чрезвычайно мощного военного союза», - резюмировал эксперт.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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