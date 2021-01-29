Румынским истребителям пришлось защищать американский боевой корабль от Су-30 и Су-34 России

В акватории Черного моря американский эскадренный миноносец «Дональд Кук» прикрывали румынские истребители.

После того как он вошел в черноморские воды, то сразу же был взят под прицел российского ракетного берегового комплекса «Бал», передает Аvia.pro . К тому же, еще до того, как он появился в Черном море, российские Су-30 и Су-34 провели тренировочный полет, уничтожив условного противника.





Учитывая эту ситуацию, а также опасаясь преследований корабля российскими боевыми самолетами, американские военные запросили поддержку у Румынии. И в итоге ее истребители сопровождали эсминец ВМС США на всем пути его следования по западной части Черного моря. До этого он следовал под прикрытием турецких истребителей.

Будут ли далее самолеты НАТО сопровождать американский боевой корабль, не сообщается. Но в Пентагоне, похоже, обеспокоены этой ситуацией и решили направить в Черное море эсминец Porter.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529