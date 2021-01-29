Военный эксперт заявил, что сценарий войны в Карабахе разрабатывали в НАТО

Сегодня, 18:40

Александр Зуев

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Военный эксперт заявил, что сценарий войны в Карабахе разрабатывали в НАТО
Военный эксперт Ван Амбарцумян

Военный эксперт Ван Амбарцумян назвал главную ошибку властей Армении в конфликте в Нагорном Карабахе. Он также заявил, что сценарий войны в Нагорном Карабахе разрабатывался в НАТО.

Политолог считает, что конфликт не разрешен до конца, поэтому новой войны за Карабах не избежать. Эксперт высказал мнение о том, что концепция ведения войны, которую использовал Ереван, не соответствует современным условиям, поэтому ее следует поменять. Политолог обратил внимание на то, что Азербайджан в Карабахе делал акцент на бесконтактную войну. Амбарцумян также упомянул, что Армения сотрудничает с Россией. Москва поставляет Еревану технику и обеспечивает бесплатное обучение личного состава ВС. Россия также предоставляет Еревану кредиты на совершение такого рода сделок. Эксперт также сказал, что военному сотрудничеству Армении с Россией нет альтернативы.


Эксперт отметил, что итоги войны, показали, что Армения не была готова к средствам и методам, которые использовал Азербайджан. Армянский генералитет мыслил категориями войны 90-х годов и не был готов к новым реалиям, в то время, как Баку готовился к военным действиям несколько лет.

Армении необходимо тщательно изучить опыт ведения бесконтактной войны и приобрести необходимые средства.

Напомним, что война в Карабахе окончилась после подписания 9 ноября 2020 года трехстороннего заявления глав России, Армении и Азербайджана. Согласно договоренностям, с 10 ноября были прекращены боевые действия и в Карабах направились российские миротворцы. Армении пришлось согласиться с территориальными уступками перед Азербайджаном.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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