Эксперты NI рассказали, как ВВС Германии подрывают боевой потенциал НАТО

Американские аналитики на страницах The National Interest предупредили о том, что ВВС Германии подрывают боевой потенциал НАТО.

Они уверены, что летный состав ВВС Германии сейчас имеет неудовлетворительную подготовку. А это в целом негативно влияет на возможности авиации Североатлантического блока.

Так, стало известно, что немецкие пилоты не имеют достаточно летного времени, чтобы выполнить нормативы НАТО по подготовке. И одна из главных причин недостаточной подготовки кроется в отсутствии необходимого количества самолетов, поскольку немало военных самолетов вышли из строя по технических причинам, а заменить их не так уж просто.





Исходя из тех данных, которые были озвучены ранее, в 2018 году только 10 из 128 истребителей Eurofighter Typhoon были признаны пригодными к выполнению полетов.

В итоге до 50% пилотов ВВС Германии не смогли в 2020 году налетать 180 часов, как это предписывают инструкции НАТО.

Такая ситуация вынуждает немецких пилотов уходить со службы, поскольку они попросту не могут летать.

Схожая ситуация сложилась и с подводными лодками Германии. Поэтому говорить о том, что эта страна может защитить Прибалтику в случае вторжения России, не приходится, уверены эксперты. По предварительной оценке, Германии понадобилось не менее месяца, чтобы мобилизовать и перебросить к границам РФ свою единственную бронетанковую бригаду.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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