Эксперты допустили жесткий ответ России на нарушение США конвенции Монтре в Черном море

США, направляя свои суда в Черное море, нарушили конвенцию Монтре, пишет АвиаПро. Россия, по мнению военных экспертов, может ответить на это довольно жестко.

США недавно снарядили и отправили в Черное море три военных корабля. В соответствии с одним из пунктов Конвенции, общий для региона тоннаж флота страны, которая не является прибрежной к акватории, не должен превышать 45 тысяч тонн. Но сейчас суммарное водоизмещение кораблей США в Черном море практически достигло 55 тысяч тонн - на текущий момент оно на уровне 54,7 тысяч.

При этом командование ВМС США не могло не знать об этом. Поэтому, полагают эксперты, напрашивается вывод о том, что речь идет о целенаправленной провокации.

Особенно если принять во внимание, что решение об отправке эсминца «Портер» принималось около 72 часов назад. Россия не может не отреагировать на случившееся.

В то же время, конвенция Монтре Штатами не нарушена, если посмотреть на ситуацию под другим углом, и знать, что третьим судном является корабль снабжения, уточняет издание.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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