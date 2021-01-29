Eurasia Review: ядерная война между Россией и НАТО может начаться в Прибалтике

Вчера, 22:45

Ольга Громова

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Eurasia Review: ядерная война между Россией и НАТО может начаться в Прибалтике

Ядерная война между Россией и НАТО может начаться на территории стран Прибалтики. Таким предположением поделились обозреватели журнала Eurasia Review, ссылаясь на аналитика Лорена Б. Томпсона из Лексингтонского института. 

Эксперт допускает, что противостояние между Москвой и Альянсом из-за контроля над Латвией, Литвой и Эстонией только усилится. Постепенно стычки могут перерасти в обмен ядерными ударами между странами, предполагает он в публикации под громким названием «Почему именно в странах Балтии начнется ядерная война».


Латвия, Литва и Эстония, три прибалтийских страны, сейчас умело пользуются американо-российскими противоречиями. Но так будет не всегда, уверен Томпсон, более того - такая политика заведомо ошибочна. Она лишь способствует повышению градуса напряженности в Европе и увеличению вероятности возникновения конфликта.

На первом этапе - с применением оружия массового поражения. А на втором или третьем не исключен и обмен ядерными ударами, передают «Аргументы недели».

Пользователи Сети из России в комментариях к публикации отвесили несколько шуток. Так, они сообщили, что Москве не нужна ядерная война в «пригороде Петербурга и Калининграда», где проблемы можно решить конвенциональными инструментами. К тому же, отмечают россияне, зачем сразу же пугать прибалтов ядерными бомбами. Аналитики уже не единожды прогнозировали, что в случае реального противостояния с НАТО РФ сможет занять все три прибалтийские республики всего за несколько часов.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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