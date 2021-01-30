Обнародован сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области

Обозреватель американского издания Over Defense, ссылаясь на данные Центра военно-морских анализов США, раскрыл сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области. Он подразумевает ликвидацию четырех основных целей в регионе, передает Lenta.ru.

В публикации указывается, что Альянс первым делом вознамерится уничтожить пусковые установки баллистических ракет малой дальности, которые могут нести на себе ядерное оружие.

Кроме этого, в НАТО считают правильным ударить по кораблям Балтийского флота, разгромить его инфраструктуру и уничтожить ЗРК С-400 «Триумф», которые РФ разместила для защиты региона.

Следующим этапом, прописанном в плане, является ликвидация российских войск в Калининграде для обеспечения безопасности в странах Балтии и в Сувалкском коридоре. В НАТО ставят на скорость и внезапность при реализации этого пункта.

«Силы, собранные на российской границе, должны пересечь густо заросшую лесом местность, полную озер», — сказано в публикации.

Использовать опыт ликвидации пусковых установок Р-17 во время войны в Персидском заливе намерены в НАТО, когда дело дойдет до уничтожения «Искандеров». Параллельно могут быть реализованы ракетные удары по боевым складам и боеприпасам.

Норвежские ракеты Naval Strike Missile (NSM) и 155-миллиметровые самоходные гаубицы в Альянсе считают необходимым задействовать в атаке на Балтийский флот.

«В этом случае Балтийский флот России может быть ликвидирован в долгосрочной перспективе. Неспособные выйти из Балтийска и уязвимые для артиллерийского огня портовая инфраструктура и корабли будут выведены из строя», — пишет обозреватель.

Ну а последним шагом к победе станет полная ликвидация «оставшихся российских силовых элементов».

При этом автор материала отмечает, что вряд ли этот сценарий когда-либо может быть реализован, в том числе и по причине «неспособности России долго участвовать в конфликте».

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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