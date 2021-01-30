Высаженная ветеранами ВОВ аллея может быть уничтожена с одобрения главы РПН Башкетовой

Из-за действий чиновников трети территорий может лишится сквер Спасателей. Под угрозу попадает мемориальная дубовая аллея. Председатель регионального Управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова уже поддержала вывод части объекта из списка зелёных насаждений общего пользования (ЗНОП).

Указ о присвоении собственного имени скверу Спасателей подписал в декабре 2020 года губернатор Петербурга Александр Беглов. До этого облагороженная территория на пересечении улиц Бухарестская и Фучика оставалась безымянной. Теперь там может появиться санитарная зона завода по производству медикаментов «Полисан». В таком случае площадь парка существенно сократиться – с 7 до 4 гектар. Это обусловлено стандартами Санитарной классификации промышленных объектов и производств.

Согласно условиям стандартизации, вокруг фармацевтического предприятия должна появиться 50-метровая санитарная зона. Этого добиваются на «Полисане». Пока в распоряжении компании находится дом на улице Фучика 8 и производственные цеха, расположенные вдоль восточной границы сквера.

Местные жители против сокращения площади сквера. Из-за чего возникли противоречия. Парк существует на юге города несколько десятков лет, а горожане высадили в нем дубовую аллею. Её посвятили подвигам советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Долгие годы на майские праздники в сквере Спасателей появлялись новые саженцы. По случаю 30-летия по инициативе ветеранов там установили закладной камень. В дальнейшем на этом месте планировалось строительство мемориала. Однако все может испортить создание санзоны.

В то же время фармацевтическое производство на улице Фучика появилось в 2005 году. С тех пор были запущены три очереди строительства – в 2005, в 2012 и в 2018 году. Инвестиции превысили 4,5 млрд долларов. По завершению строительства новых мощностей предприятие сможет выпускать до 800 миллионов таблеток в год. Среди них – «Циклоферон» и «Цитофлавин».

Сейчас перед городом встал сложный вопрос – кому из сторон отдать предпочтение. Журналисты «Фонтанки» пообщались с представителями обеих сторон. В «Полисане» им заявили, что не претендуют на территорию сквера и рассчитывают, что она останется под контролем комитета по благоустройству. В надзорном органе объяснили, что в случае утверждения создания санитарной зоны, отвечать за территории будет тот, на чьем балансе она находится. То есть в ближайшее время дубовая аллея может прекратить существование на бумаге, а потом - и на деле. Чиновники не в силах содержать негосударственный объект, не нарушая законов.

Альтернативный вариант, устраивавший бы всех, предложил глава центра экспертиз «ЭКОМ» и член профильной парламентской комиссии по городскому хозяйству Александр Карпов. Он заявил, что предприятия, не сформировавшие санитарную зону окончательно, в силах сократить её до границ определенного участка. Достаточно минимизировать уровень выбросов в окружающую среду.

Карпов сослался на результаты исследований 2014 года. По его словам, выбросы с фармацевтического предприятия во Фрунзенском районе не представляли угрозы и вписывались в нормы по всем показателям. Специалист считает, что санзону вокруг «Полисана» можно значительно сократить. Высадка деревьев вдоль границы могла бы стать дополнительной защитой.

В Роспотребнадзоре поддерживать альтернативные варианты, которые бы могли удовлетворить как жителей Петербурга, так и пополнить городской бюджет, не готовы. Глава надзорного ведомства Наталия Башкетова ответила отказом на запрос депутата Заксобрания Оксаны Дмитриевой о способах сохранить дубовую аллею. Якобы по закону аллея должна перейти в санзону.

В отказе Дмитриевой Башкетова не указала на другой правовой норматив. Территории зеленых насаждений общего пользования не могут сокращать, если их площадь в районе составляет менее 12 м2. Во Фрунзенском районе этот показатель меньше положенного.

В этом случае глава петербургского Роспотребнадзора встает на сторону бизнеса, которому не придется тратиться на дорогостоящую модернизацию. Мнение горожан не учитывается, как и то, что юг Петербурга может лишиться памятной аллеи, посвященной подвигам советского народа.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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