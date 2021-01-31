США подготовили для России «ядерный план Барбаросса»

Американский историк и писатель Эрик Зюсс рассказал о «ядерном плане Барбаросса», который вынашивают США. Своими мыслями он поделился на страницах Strategic Culture.

Он обращает внимание читателя на то, что новая ядерная стратегия США в корне отличается от предыдущей. Если ранее она предполагала сдерживание противника, то сейчас - моментальное уничтожение.

Америка всегда пыталась установить ядерное превосходство над Россией. А сейчас - особенно. Недавно ученые-ядерщики из США опубликовали результаты исследования, в которых непрямо подтвердили увеличение прицельных возможностей ядерного арсенала за счет использования новейших современных технологий. А это значит, что в США твердо намерены одержать победу над РФ. Возможно даже через нанесение первого удара.

Происходящие изменения в стратегии автор материала сравнил с «планом Барбаросса». Это была стратегия фашистской Германии, которая предполагала быстрый захват Советского Союза и успехом не увенчалась.

И вот теперь ошибки немцев хотят повторить американцы. Вот только Вашингтон, разрабатывая ядерный план, почему-то не учитывает, что у Москвы тоже есть чем ответить.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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