В Кении массированным ракетным ударом уничтожена американская военная база

В Кении массированный ракетный удар уничтожил американскую военную базу.

Кадры произошедшего опубликовала запрещенная террористическая группировка «Аш-Шабаб», передает Аvia.pro .

Командование США сообщило, что в результате ракетного удара по авиабазе в Кении никто не пострадал, а материальный ущерб был сведен к минимуму. Но, судя по кадрам, размещенным в Сети, боевики практически полностью уничтожили этот объект, используемый американскими военными. Удар уничтожил минимум три военные самолеты, и еще один был серьезно поврежден.





Могли быть также серьезно повреждены или уничтожены ангары с военной техникой, поэтому те самолеты, которые находились там, также могли получить повреждения.

Террористы утверждают, что были уничтожены армейские грузовики, пикапы, склад с вооружением и пр.

Это нападение на американскую авиабазу в Кении было совершено более года назад. Но до сих пор Пентагон не опубликовал никаких данных о последствиях удара, хотя неофициально звучала информация о погибших американских военных.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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