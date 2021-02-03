Американский истребитель F-35 одержал победу над российской ПВО

Американский истребитель F-35 Lightning II во время учений сумел взломать сеть системы противовоздушной обороны потенциального противника. Об этом рассказывает издание Popular Mechanics.

Произошло это во время учений Red Flag («Красный флаг»), в которых были задействованы Военно-воздушные силы (ВВС) США, Королевские ВВС Великобритании и Королевские ВВС Австралии.

В учениях были задействованы четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, F-15 Eagle и Typhoon. Для координаций их действий применили E-8 Joint Surveillance Target Attack Radar System (Joint STARS). Скрытое сопровождение выполняли в ходе учений истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

Роль противника возложили на самолеты, которые были раскрашены как российские Су-30.

В этом противостоянии победа была за F-35, поскольку ему удалось сломать «одну из самых передовых сетей ПВО в мире». Полученные данные были переданы на истребители F-16, которые, могли бы выполнить ракетный удар.

Эксперты отмечают, что преимущество F-35 Lightning II в возможности их вычислительных мощностей.

«Никогда не существовало самолета, который обеспечивал бы такую ситуационную осведомленность, как F-35», — утверждает пилот-инструктор Джастин Ли.

Как раз из-за дороговизны и сложности систем, применяемых «мозгом» F-35 Lightning II объясняется его высокая цена. Но, в тоже время, это очень удачная модель для тестирования новейших технологий. И, возможно, в будущем они будут применяться более широко.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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