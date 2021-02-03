«The Drive»: Россия может полностью взять под контроль ситуацию в Черном море

Вчера, 13:50

Анна Лисова

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«The Drive»: Россия может полностью взять под контроль ситуацию в Черном море

В США опасаются, что Россия может вскоре полностью взять под контроль ситуацию в Черном море, используя возможности своих противокорабельных ракет. 

Эксперты издания The Drive отмечают, что Москва может в кратчайшее время добиться того, чтобы почти вся черноморская акватория была в зоне российских противокорабельных ракет.

То, что Россия не намерена уступать США влияние в Черном море стало понятно после реакции Москвы на последний заход пары эсминцев Donald Cook и Porter типа Arleigh Burke ВМС США в черноморскую акваторию.

 

Российские военные не только применили авиацию, но и отработали учения с использованием береговых ракетных комплексов, в том числе и БРК «Бал». России удалось добиться того, что в районе Черного моря сейчас одна из «крупнейших концентраций противокорабельных ракетных возможностей в мире».

Американские эсминцы вошли в Черное море в конце января. После этого Вооруженные силы провели учения в Черном море. Также рядом с одним из эсминцев ВМФ США совершил полет российский бомбардировщик Су-24.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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